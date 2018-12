Multa de 2.100 euros per tocar el pit a una noia en un autobús a Manresa

El Jutjat Penal 2 de Manresa ha condemnat un jove a pagar una multa de 2.160 euros per haver tocat el pit a una noia en un autobús de la línia Barcelona-Manresa, quan estava adormida al seient. La víctima va denunciar els fets, motiu pel qual el cas va arribar a judici. L'acusat, Marc B. S., ha estat condemnat per un delicte d'abusos sexuals, si bé la jutge li ha aplicat la pena mínima prevista en el codi penal. La denunciant no ha demanat cap indemnització.

Els fets, segons la sentència, van tenir lloc el 12 de gener passat, cap a les 5 de la tarda. El condemnat, Marc B. S., estava assegut en un dels seients del costat de la finestra d'un bus, que feia el trajecte Barcelona-Manresa. Segons la sentència, amb ànim libidinós, el jove va posar la mà al pit de la noia que hi havia al seient de davant, just quan estava adormida, i el va pressionar amb força.

La víctima, en el judici, va explicar que, quan es va despertar i va notar que algú li premia el pit, es va girar i va veure el noi assegut darrere, a qui no coneixia de res. I va observar que tenia el braç amagat a sota d'una jaqueta, per la qual cosa havia pogut fer l'acció de forma dissimulada. En aquell moment, va dir, va quedar bloquejada, sense saber què fer.

Al cap de poc, va afegir, quan el bus ja estava arribant a Manresa, va començar a reaccionar. Segons va explicar, va fer-se fotos a ella mateixa, per poder fotografiar així el noi assegut darrere. Finalment, quan l'autobús va arribar a l'estació, va cridar i va denunciar en veu alta els fets. Aleshores, va dir, el jove va començar a donar falses excuses, va dir que havia estat una acció involuntària i se'n va anar.

El conductor va trucar als Mossos d'Esquadra. Una patrulla es va presentar a l'estació d'autobusos de Manresa, va parlar amb la víctima i amb el xofer i va observar les fotografies del noi.

Al cap de poc, el mateix Marc B. es va presentar a la comissaria per explicar parcialment els fets, sense revelar què havia passat en realitat. Segons van relatar durant el judici els agents, el noi va intentar explicar-los, de forma confusa, que, quan era al bus, la gent havia començat a malparlar d'ell. I va afegir que ell, quan dorm en un autobús, sol estirar molt el braç, perquè es col·loca de mil maneres diferents al seient. En cap moment, però, no va explicar el contingut de la denúncia de la noia. Els Mossos van comprovar que era el mateix noi que havia estat fotografiat per la víctima.

Per la seva banda, Marc B. S., en el judici, va declarar que no tenia consciència d'haver tocat la noia. Segons la seva versió, ell estava dormint al seient, amb el braç estirat i, en arribar a Manresa, la noia va denunciar en veu alta els fets. Ell li va demanar disculpes i va intentar demostrar-li que havia estat sense voler, perquè, segons va dir, a causa de la seva alçada, no cabia bé al seient, i no sabia com col·locar els braços i les cames.

En la sentència, però, la jutge conclou que la versió de la víctima ha estat sempre «idèntica i persistent», tant davant dels Mossos com posteriorment en la fase d'instrucció i durant el judici. A més, afegeix, la noia va explicar que, quan es va girar al seient, «l'acusat va abaixar la mirada, tal i com s'aprecia a les fotos», que dona com a vàlides legalment.

Per això, la sentència dona per provats els fets i condemna Marc B. S. a la pena mínima prevista per als delictes d'abusos sexuals, és a dir, a una multa de 18 mesos (fixada en 2.160 euros). La jutge considera que és una pena «proporcionada i ajustada a la conducta de l'acusat». La fiscalia, única part acusadora en el judici, demanava dos anys de presó. La sentència no preveu cap indemnització.