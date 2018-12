Els guàrdies civils que van denunciar Terribas es personen a Manresa com a acusació popular

La Unió d'Oficials de la Guàrdia Civil, agrupació que es va fer coneguda per querellar-se contra la periodista Mònica Terribas, de Catalunya Ràdio (denúncia que va ser arxivada), s'ha presentat al Jutjat d'Instrucció 2 de Manresa per ser acusació popular en el cas de la investigació sobre l'1-O a l'IES Quercus de Sant Joan de Vilatorrada.

La jutge manresana ha acceptat la seva personació a la causa, però els advocats dels ferits ja han anunciat que hi presentaran un recurs en contra, perquè creuen que és una forma encoberta d'intentar defensar el tinent imputat i l'actuació general del cos al Quercus. De fet, en el seu escrit per presentar-se com a acusació, la Unió d'Oficials no es querella contra ningú ni s'afegeix a cap acusació ja oberta.

«L'acusació popular no és una figura concebuda per a tasques de defensa», explica David Casellas, coordinador dels advocats voluntaris de l'1-O al Bages. I explica que l'Audiència Nacional ja va crear un precedent amb el cas Gürtel: «El PP va voler ser acusació popular, però va ser expulsat per l'Audiència, perquè en realitat el que pretenia era defensar-se. Per tant, ja tenim jurisprudència respecte d'això».

En la causa del Quercus, a banda de la fiscalia i l'acusació particular, també s'hi ha personat l'advocat de l'Estat (per acusar exclusivament l'home que va llançar una cadira a un agent) i ara també hi haurà l'advocat defensor del tinent imputat.