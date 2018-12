S'incendia el tendal d'un bar al carrer Sant Llàtzer de Manresa

El tendal d'un bar que hi ha al carrer de Sant Llàtzer de Manresa ha cremat aquesta matinada, per motius que es desconeixen. Segons fonts dels Bombers de la Generalitat, el foc s'ha declarat a les 3.39 h d'aquest dissabte. El bar estava tancat en aquell moment, i l'incendi només ha afectat el tendal que hi ha sobre la porta d'entrada, al carrer Sant Llàtzer número 14. No hi ha hagut persones ferides ni tampoc altres danys materials.