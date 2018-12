Tres ferits a causa de la deflagració d'una bombona de butà a Igualada

Tres persones van resultar ferides per cremades en deflagrar una bombona de butà ahir a la nit a Igualada, en una casa a la Baixada de Sant Nicolau. Els Bombers de la Generalitat van rebre l'avís a les 21.16 h i van enviar cinc dotacions al lloc dels fets.



Segons han explicat les mateixes fonts, a les 10 de la nit ja es van retirar perquè no hi havia foc. Les persones ferides, cap de gravetat segons els Bombers, van ser ateses per personal del Sistema d'Emergències Mèdiques.





Deflagració de butà a una casa de la Baixada de St Nicolau #Igualada. Avís 21.16h. S'han desplaçat 5 dotacions #bomberscat, que ja es retiren perquè no hi ha foc. 3 persones han estat ateses pels serveis sanitaris. Es desconeix diagnòstic — Bombers (@bomberscat) 14 de desembre de 2018