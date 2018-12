Un home de 74 anys mor en un accident de trànsit a Sant Salvador de Guardiola

Un home de 74 anys ha mort aquest dilluns al matí en un accident de trànsit a la carretera C-37z, a Sant Salvador de Guardiola, segons han informat fonts del cos d'emergències. En el sinistre, hi ha hagut també una dona ferida.

L'accident ha tingut lloc poc abans de 3/4 d'11 del matí a la carretera vella (C-37z), entre Salelles i Sant Salvador de Guardiola. Per causes que es desconeixen, hi ha hagut una col·lisió frontal entre dos vehicles. Un dels ocupants ha resultat mort.

Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat dues dotacions dels Bombers, diverses patrulles dels Mossos, l'helicòpter i dues ambulàncies del SEM. La via està tallada i es desvia el trànsit cap a l'eix diagonal (C-37) o cap a la carretera de Can Maçana.

Amb aquesta víctima, són 181 les persones que han mort en accidents de trànsit a la xarxa viària interurbana de Catalunya en el que portem d'any.