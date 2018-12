S'incendia un vehicle a Sant Joan, a l'exterior de Mafrica

Un vehicle ha cremat aquest dilluns a la matinada a Sant Joan de Vilatorrada. El foc s'ha originat a les 4.48 h i ha calcinat un turisme que estava aparcat a l'exterior de Mafrica, al polígon de Can Canals Nou. No es coneixen les causes de l'incendi. Una dotació dels Bombers de la Generalitat ha treballat per apagar les flames.