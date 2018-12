La Generalitat preveu desdoblar a partir del 2020 el tram entre Igualada i Capellades

El departament de Territori i Sostenibilitat preveu materialitzar entre el 2020 i el 2022 una inversió estimada en 101 milions d'euros per a la millora de la seguretat a l'eix Diagonal, en el tram entre Igualada i Vilafranca del Penedès. Un projecte que el departament ha posat a exposició pública aquest desembre. Per contra, en el tram d'aquesta carretera que l'estudi del RACC considera més perillós, el situat entre Manresa i Igualada, la Generalitat considera que la seguretat ja està reforçada amb la doble línia vermella central que hi va pintar fa un any.

La futura actuació projectada pel departament al tram d'Igualada a Capellades, de set quilòmetres de longitud, és la del desdoblament per assolir dos carrils per sentit de la circulació. En la major part del recorregut, s'aprofitarà la carretera actual per formar els dos nous carrils de circulació.