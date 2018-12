L'eix Diagonal i el tram Manresa-Súria són entre les vies amb més risc d'accident

L'eix Diagonal (C-37) entre Manresa i Igualada, i el tram de l'eix del Cardener (C-55) entre Manresa i Súria són entre les 35 carreteres de Catalunya que presenten un risc més elevat de tenir-hi un accident de trànsit.



Així ho assegura l'estudi EuroRAP, que elabora cada any el RACC, i que va ser presentat ahir. L'informe assenyala que hi ha cinc carreteres catalanes amb un risc «molt alt» d'accidentalitat (cap de les quals a les comarques centrals) i que, darrere, n'hi ha trenta més que registren un perill considerat «alt». Entre aquestes, hi ha el tram de 29 quilòmetres de la C-37 entre Manresa i Igualada; i el tram de 14 quilòmetres de la C-55 entre la capital bagenca i Súria. Totes dues es tracta de vies amb un alt nivell de trànsit, amb un sol carril per sentit, sense desdoblar.



En aquesta llista també s'hi troba la carretera de Moià cap a Barcelona (la C-59) i diversos trams de l'eix pirinenc (N-260), entre Puigcerdà i Montellà i entre la Seu d'Urgell i Adrall, entre d'altres. També s'hi inclou la carretera que va de Puigcerdà a Llívia.



El tram de l'eix Diagonal entre Manresa i Igualada es va inaugurar de forma completa a final del 2011. L'any passat, segons el Servei Català de Trànsit, aquest tram va registrar tres morts i quatre ferits greus, a banda de més d'una trentena de lesionats lleus. El mateix 2017 van circular entre Manresa i Igualada una mitjana de 9.538 vehicles diaris, la xifra més alta des de la seva estrena.



Les dades d'accidentalitat en aquesta via, de fet, no han parat de pujar des de la seva inauguració, motiu pel qual la Generalitat hi ha aplicat enguany diverses mesures de seguretat, com la implantació d'una franja central de color vermell amb elements sonors, per reforçar els sentits de circulació. Aquest 2018, de moment, no hi ha hagut víctimes mortals en el tram Manresa-Igualada, però sí en la resta d'eix Diagonal, entre Igualada i Vilanova i la Geltrú.



L'eix Diagonal es va projectar pensant en posar en contacte les quatre comarques i les quatre capitals per on transcorre (Bages, Anoia, Alt Penedès i Garraf), però també per crear un corredor gratuït i ràpid entre les comarques d'interior i la costa Daurada.



L'altra carretera més transitada de la Catalunya Central amb més risc d'accidentalitat és la C-55, entre Manresa i Súria. Per aquest tram hi circulen de mitjana 12.732 vehicles cada dia. Entre el 2017 i el 2018, hi han mort tres persones en accidents de trànsit, ocorreguts tots ells a Callús.



L'estudi del RACC ha analitzat en total 6.362 quilòmetres de la xarxa viària catalana, que concentren el 91% de la mobilitat i el 80% dels accidents amb morts i ferits greus a Catalunya. Per analitzar els trams amb més risc d'accidents, ha posat en relació el nombre total de sinistres amb la intensitat mitjana diària de trànsit.



Segons l'estudi, el 34% dels trams analitzats a tot Catalunya (2.195 quilòmetres) presenten un risc alt o molt alt de tenir-hi un accident greu o mortal. Es tracta de la xifra més elevada dels últims sis anys, segons el RACC, que va advertir ahir que s'ha estancat la reducció de la mortalitat viària.

Vies sense desdoblar, vies de risc



El risc de tenir un accident en una carretera convencional, amb un sol carril per sentit, és quatre vegades superior que en les autovies o autopistes. De fet, gairebé tots els trams catalans amb un risc mitjà, alt o molt alt de patir un accident de trànsit són en carreteres convencionals, una dada completament oposada a la de les autovies i autopistes.



El president del RACC, Josep Mateu, va lamentar que les polítiques públiques per reduir l'accidentalitat, com el carnet per punts, han baixat «molt» la seva eficiència i va advertir que les inversions per al manteniment de les carreteres s'han reduït el 67% els últims anys.