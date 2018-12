Mor un veí de 74 anys de Sant Salvador de Guardiola en un xoc frontal a l'antiga C-37

Un veí de Sant Salvador de Guardiola de 74 anys, José Narváez Sotillo, va morir ahir al matí en un xoc frontal entre dos cotxes a la carretera vella d'Igualada, al terme municipal guardiolenc. En l'accident, va resultar ferida greu una noia de 20 anys veïna també de Sant Salvador, que va ser evacuada en helicòpter a l'hospital Parc Taulí de Sabadell.



Els fets van tenir lloc poc abans de 3/4 d'11 del matí a l'antiga car-retera C-37, una via molt estreta que actualment només utilitza el trànsit local, des que l'any 2005 es va inaugurar el primer tram de l'eix Diagonal entre Manresa i Igualada (que passa just a tocar).



El vehicle que conduïa la víctima mortal, un Nissan Cascai, circulava en sentit Sant Salvador de Guardiola i provenia de la rotonda de Salelles (on conflueixen, precisament, la C-37z i l'eix Diagonal). El vehicle del guardiolenc acabava d'entrar a la C-37z i, just al final de la primera recta que es troba, va rebre l'impacte fronto-lateral d'un Renault Scenic que circulava en sentit Manresa, conduït per una veïna de Sant Salvador de Guardiola de 20 anys.



La topada va ser molt violenta i el vehicle de la víctima mortal va quedar enfilat damunt d'un marge. Com a conseqüència de l'accident, l'home va resultar mort, mentre que la noia va resultar ferida greu i va quedar atrapada a l'interior del vehicle.



Fins al lloc de l'accident s'hi van desplaçar tres patrulles dels Mossos d'Esquadra, dues dotacions dels Bombers de la Generalitat, dues ambulàncies del SEM i l'helicòpter medicalitzat. Un cop rescatada del vehicle, la noia ferida greu va ser traslladada a l'hospital Parc Taulí de Sabadell.



Per la seva banda, un cop es va fer l'aixecament judicial, el cadàver de José Narváez va ser traslladat als dipòsits judicials de la Ciutat de la Justícia, on avui se li farà l'autòpsia. Ahir, a l'hora de tancar aquesta edició, es desconeixia el lloc i hora del funeral. L'home residia a la urbanització del Graell de Sant Salvador de Guardiola.



Els Mossos d'Esquadra van iniciar ahir mateix la investigació sobre les causes de l'accident. La principal hipòtesi amb què treballava ahir el cos policial és que el xoc es va produir en el carril en sentit Sant Salvador de Guardiola i que, per tant, el cotxe de la noia hauria envaït el carril contrari, de forma parcial, per causes que es desconeixen. De fet, a l'asfalt només hi havia un rastre de frenada, presumptament de l'Scenic. De totes maneres, fins que no es tanqui l'atestat, no es podrà confirmar amb exactitud les causes i circumstàncies del sinistre.



Amb l'accident mortal d'ahir, ja són 181 les persones mortes en accidents de trànsit aquest 2018 a Catalunya, segons va informar ahir el Servei Català de Trànsit. Es tracta d'una xifra superior a la que hi va haver el 2017 (quan, en total, van ser 169 víctimes).

Segon sinistre mortal en dos dies



L'accident d'ahir es va produir dos dies després de l'atropellament mortal d'un veí de Manresa de 40 anys a la C-16, a Sant Fruitós de Bages, dissabte passat a la matinada. Els Mossos d'Esquadra continuaven ahir la investigació per buscar el conductor que va atropellar la víctima, després que fugís del lloc dels fets.