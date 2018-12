Continua la investigació de l'accident mortal de Sant Salvador de Guardiola

Els Mossos continuen investigant les causes de l'accident mortal de Sant Salvador de Guardiola. La col·lisió es va produir dilluns a la carretera C-37z, poc abans de 3/4 d'11 del matí, quan van xocar el cotxe que conduïa la víctima mortal, que circulava en sentit Sant Salvador de Guardiola, i el vehicle que conduïa la noia que va resultar ferida greu, i que circulava en sentit Manresa. Tal com publicava ahir aquest diari, la hipòtesis inicial que tenien els Mossos és que el xoc s'hauria produït al carril en sentit Sant Salvador, i, per tant, hi hauria hagut la suposada invasió de carril per part de l'altre vehicle. No obstant això, com afegia també aquest diari ahir, es tracta en aquests moments d'una hipòtesi, que no descarta altres possibles causes de la topada. La víctima, José Narváez Sotillo, serà acomiadada avui, a les 4 de la tarda, a Funerària Fontanova de Manresa.