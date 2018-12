Detingut un home per matar una dona embarassada a Sant Salvador de Guardiola el 1981

La Guàrdia Civil ha detingut aquest dimecres a Castelló de la Plana un home per matar l'any 1981 una dona que llavors tenia 25 anys i estava embarassada de cinc mesos. Eren amants i ara es comprova si el fill que esperava era d'ell. Els fets van passar a Sant Salvador de Guardiola, al Bages.

El detingut és M.M.T., de 73 anys i veí de Castelló. Les restes òssies de la víctima, M.C.F.M., van aparèixer el 5 de gener del 1999 quan s'excavava una parcel·la a la urbanització de Cal Esteve de Sant Salvador. El seu propietari volia plantar una olivera. No va ser fins a finals del 2017 que una germana va denunciar la seva desaparició, i això va permetre reactivar el cas.

El Grup d'Homicidis de la Guàrdia Civil de Barcelona va fer primer una inspecció ocular i científica del lloc. La víctima estava embarassada i a simple vista ja presentava evidents indicis de violència. L'estudi antropològic va determinar que estava embarassada de cinc mesos i que va morir per impacte de bala al crani, tot i que també tenia un cop contundent al costat esquerre de la mandíbula. Els forenses van establir que la dona tindria uns 30 anys i que la seva mort podria haver-se produït feia entre cinc i quinze anys. Van extreure ADN de la dona.

La Guàrdia Civil es va dedicar a identificar la víctima i a investigar el seu entorn familiar, sentimental i laboral. Van comprovar denúncies de desaparició de tota Espanya i també internacionals de dones d'aquell perfil. També van investigar tots els propietaris del terreny durant la dècada dels 80 i dels 90, però no van trobar cap connexió en aquell moment.

En paral·lel, l'ADN de la víctima es va incorporar a la Base de Dades de Persones Desaparegudes i Cadàvers sense Identificar, el programa Fènix. Inicialment no hi va haver cap coincidència, cap familiar directe havia aportat el seu ADN per denunciar la desaparició de la víctima.

L'any 2000 es va fer un retrat robot de la dona a partir de la seva estructura cranial i facial, però cap via d'investigació va donar els seus fruits. Malgrat tot, els agents que es van ocupar de la investigació van fer periòdicament algunes indagacions a Espanya i en altres països, amb la col·laboració d'Interpol.



Denúncia a finals del 2017



A l'abril del 2018 s'informa d'una coincidència en la base de dades de persones desaparegudes, ja que uns mesos abans, una veïna de Madrid havia presentat una denúncia al novembre del 2017 perquè no sabia on era la seva germana des del 1981. Els agents van prendre-li una mostra d'ADN i el van introduir en la base de dades.

Els investigadors es van desplaçar a Madrid per prendre declaració a la germana. Va explicar que la seva parella, un home que es dedicava a la importació de gossos des d'Alemanya, tenia una relació laboral i d'amistat amb un altre home, que tenia una empresa de traduccions. Aquest amic li va demanar que li presentés alguna amiga amb qui pogués sortir, i la parella li va proposar que quedés amb la germana de la denunciant.

El propietari de l'empresa de traduccions i la víctima van començar una relació sentimental. L'octubre del 1981, segons el testimoni de la denunciant, la seva germana es va presentar a la feina amb un aspecte molt deixat i amb un canvi corporal evident. Va pensar que estava embarassada però ella no li ho va confirmar. Aquesta és l'última vegada que va saber de la seva germana, excepte per una postal segellada a Barcelona que va rebre poc després.

L'home que va sortir amb la germana va ser un dels propietaris del terreny on es va trobar el cos de la víctima. A més, ell estava casat amb una altra dona, amb qui vivia a Madrid juntament amb els seus tres fills.

La Guàrdia Civil va sospitar que la dona estaria embarassada d'ell, que l'hauria matada i enterrada a la seva finca de Sant Salvador de Guardiola. Per això va demanar l'exhumació del fetus per poder extreure el seu perfil d'ADN, ja que no va ser possible fer-ho el 1999. Ara falta comparar-ho amb el del detingut.

La detenció va ser dimarts com a presumpte autor de dos delictes d'homicidi. Aquest dimecres ha passat a disposició judicial.