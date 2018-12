Detingut un veí de Manresa per deixar morir la seva esposa per falta d'atenció

Edifici de la carretera de Vic on vivien l´acusat i la víctima, a Manresa

Els Mossos han detingut un veí de Manresa de 63 anys acusat de la mort de la seva esposa, per omissió del deure de cura. Es tracta d'una dona de 57 anys que feia temps que estava malalta al llit, sense rebre cap atenció de l'acusat, i que va morir poques hores després d'ingressar a l'hospital. L'home ha estat arrestat per un delicte d'homicidi, segons va informar ahir el cos policial.

Els fets van tenir lloc divendres passat, cap a les 2 del migdia. El metge del CAP va avisar els serveis d'emergències, per alertar del greu estat en què es trobava una pacient, que vivia en un domicili de la carretera de Vic de Manresa.

Fins al lloc dels fets s'hi van desplaçar diverses unitats del SEM i dels Bombers, que van haver de rescatar la dona per la finestra. L'afectada patia obesitat mòrbida i presentava un greu estat de salut, agreujat pel temps que feia que no es podia moure del llit, per la qual cosa tenia el cos ple de llagues. La dona va ser traslladada a l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa en un estat de deteriorament molt greu. Poc després, dissabte a la matinada, va morir, a causa del seu dèbil estat de salut.

Arran d'aquest fet, es va obrir una investigació en què es va constatar que el marit havia permès presumptament que la víctima patís un deteriorament físic, sense atendre-la ni trucar a cap ambulància, i mantenint-la al llit en pèssimes condicions de salut i de salubritat. Per això, els agents el van detenir aquest dilluns, com a presumpte responsable del greu estat de descurança en què estava la víctima. El detingut passarà avui a disposició judicial.

En els últims cinc anys, la parella havia estat atesa de forma puntual pels Serveis Socials de l'Ajuntament, a causa de deutes en subministraments. Però sempre s'havia negat a rebre ajuda, segons afirmen fonts municipals.

Segons les mateixes fonts, arran d'aquestes preses de contacte, els Serveis Socials van intentar crear un vincle permanent amb ells, per conèixer més a fons la seva situació i poder-ne fer una valoració. Els treballadors municipals van intentar fer visites al domicili i hi van establir trucades, però la seva resposta sempre va ser negativa. «Es van oposar a tenir cap seguiment per part dels Serveis Socials, tot i els intents reiterats», segons el consistori.

L'Ajuntament de Manresa va lamentar ahir «profundament aquesta tragèdia» i va mostrar el condol a la família. Segons recorda el consistori, els Serveis Socials tenen la missió «d'atendre les persones que més ho necessiten o en situació de vulnerabilitat, tot i que en alguns casos és molt complicat, si no hi ha la voluntat de les persones afectades». En aquests casos, assenyala, és molt important que puguin advertir dels fets familiars i veïns.