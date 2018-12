L'acusat de deixar morir l'esposa a Manresa la va tenir mesos al llit, en una habitació sense llum

La dona que va morir divendres a l'hospital de Manresa a causa del seu greu estat de salut, després d'haver estat desatesa pel seu marit, havia estat durant mesos al llit de casa seva, malalta, en una habitació sense llum artificial, i sense cap tipus d'atenció mèdica. L'acusat, que ha quedat en llibertat provisional aquest dimecres, ha justificat davant de la jutgessa la seva actuació perquè la víctima no volia cap tipus d'ajut extern.

La magistrada, però, ja ha demanat a la metge forense que examini l'estat de salut mental del detingut, a qui li imputa un homicidi imprudent, per omissió del deure d'assistència. De fet, l'home té reconeguda una invalidesa permanent absoluta.

La investigació considera que l'acusat, que respon a les inicials L. F. C., hauria tingut a la seva esposa postrada al llit, en una habitació sense llum artificial durant diversos mesos, fins que finalment, divendres passat, ell mateix va acabar trucant al metge de capçalera, a causa de l'empitjorament del seu estat. El metge, en veure la situació, va alertar el SEM.

Segons ha declarat l'home, va decidir trucar finalment als metges perquè va veure que la dona tenia la mirada apagada, un to de veu més baix i vomitava. Segons va afegir, fins aleshores, no havia avisat a ningú (ni als serveis d'emergències ni als Serveis Socials) perquè ella "no volia" (presumptament a causa de la depressió que patia).

La dona, que patia obesitat mòrbida, es trobava "en un estat lamentable de brutícia i deixadesa", segons la resolució judicial que ha emès el Jutjat de Violència sobre la Dona. Segons la interlouctòria judicial, la dona tenia zones del cos en estat de putrefacció, se li veien alguns ossos i presentava múltiples llagues a diverses zones, com a la part interna de les cames, als genolls, als engonals i a la cintura. "Diverses zones del seu cos presentaven un avançat estat de descomposició i gangrena", assegura la jutge, partint de l'acta d'aixecament de cadàver, que es va realitzar dissabte a la matinada, a l'hospital, poc després de la seva mort.

Davant de la jutgesa, l'acusat ha declarat que la dona "no volia que ningú entrés a casa, ni metges, ni familiars ni l'assistenta social, que en una ocasió, l'estiu passat, va voler entrar". Segons ell, però, "ella no va deixar que entrés". L'Ajuntament va informar aquest dimarts que la parella no havia obert la porta dels Serveis Socials els cops que hi havien acudit.

La dona no disposava d'ingressos econòmics i ell, per la seva invalidesa, cobrava uns 700 euros mensuals (dels quals destinava 400 euros a pagar el lloguer del pis). Per tot plegat, la jutgessa ja ha reclamat als Serveis Socials de l'Ajuntament "que remetin a aquest jutjat en la major brevetat possible els informes" sobre la parella.