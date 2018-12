Llibertat provisional per a l´acusat de deixar morir la seva esposa malalta a Manresa

El Jutjat de Violència sobre la Dona ha decretat aquest dimecres al matí la llibertat provisional per a l'home detingut per haver deixat morir la seva esposa malalta a Manresa. La jutgessa li imputa un delicte d'homicidi imprudent. L'home, a qui se li ha retirat el passaport, té l'obligació de comparèixer setmanalment davant del jutjat.

L'acusat, que ha declarat davant de la jutge aquest dimecres, serà visitat durant el dia d'avui per la metge forense dels jutjats de Manresa, per ordre de la jutge, "per valorar possibles trastorns mentals", segons la resolució judicial. La magistrada també ha reclamat sol·licitar d'urgència als Serveis Socials un informe sobre l'historial del detingut i de la víctima.