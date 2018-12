Destrueixen 60 esprais de defensa no homologats a la duana de l'Alt Urgell

La Guàrdia Civil va destruir dilluns una seixantena d'esprais de defensa personal no homologats que estaven emmagatzemats a la duana de la Farga de Moles procedents de diferents intervencions a persones que intentaven entrar-los en territori estatal des d'Andorra. Efectius del Grup especialista en desactivació d'explosius del cos van traslladar els esprais a un pedrera propera, seguint així les mesures de seguretat necessàries, on van procedir a la destrucció del material. La Guàrdia Civil recorda que si es troba qualsevol artefacte explosiu no es toqui ni es mogui, i s'avisi.