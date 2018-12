Detingut 37 anys després l'autor d'un crim masclista a Sant Salvador de Guardiola

Han hagut de passar 37 anys, però finalment s'ha resolt un dels crims més misteriosos de les darreres dècades al Bages. Va succeir l'any 1981 als peus de Montserrat, a la urbanització de Ca l'Esteve de Sant Salvador de Guardiola, però no es va descobrir fins 18 anys després, el 1999, quan uns operaris van desenterrar el cadàver mentre removien terres d'una finca. Des de llavors, han hagut de passar 19 anys més fins que s'ha pogut identificar el cos.



I s'ha pogut fer gràcies a la denúncia de la família de la víctima, que ha tardat 38 anys a produir-se. Arran de la denúncia, la Guàrdia Civil ha pogut comparar els ADN i ha conclòs que la víctima era una noia de Madrid de 25 anys, embarassada de cinc mesos, i que el seu presumpte assassí és l'home amb qui l'any 1981 tenia una relació sentimental, i que disposava d'una finca a Ca l'Esteve. L'acusat, que ara té 73 anys, ha estat detingut a Castelló, on vivia ara.



La història, segons la reconstrucció dels fets que ha pogut fer la Guàrdia Civil, es remunta a l'any 1981 a Madrid. La víctima, que responia a les inicials M. C. F. M. (la Guàrdia Civil no ha volgut divulgar de moment el seu nom), va iniciar una relació amb el seu presumpte homicida. En aquella època, l'home era el propietari d'una empresa de traduccions i treballava per al marit de la germana de la víctima, a qui va demanar que li presentés alguna amiga amb qui poder sortir. D'aquesta manera, li van presentar la noia i tots dos van iniciar una relació clandestina. Perquè ell ja estava casat i tenia tres fills.



L'octubre del 1981, la noia es va presentar al seu lloc de feina amb un aspecte descuidat, i amb un canvi evident de la seva complexió física, la qual cosa va fer sospitar al seu entorn que podia estar embarassada. Va ser l'última vegada que la seva família la va veure en vida. Poc després, la seva germana va rebre una carta d'ella, que havia estat segellada a Barcelona. Va ser la darrera notícia que van tenir d'ella.



Mai, però, no van posar una denúncia de desaparició. Segons han explicat fonts de la Guàrdia Civil a aquest diari, la família va considerar que la noia havia desaparegut de forma voluntària i que no volia saber res més del seu entorn familiar. Per això, durant dècades, en cap moment no es van adreçar a la policia per informar de la desaparició.



Ho van fer finalment l'any passat, el novembre del 2017, obligats per circumstàncies familiars. La germana es va presentar en una comissaria de la Policia Nacional de Madrid per revelar la desaparició de la noia, a qui donaven per morta després de tants anys sense saber res d'ella.

Denúncia per una herència



La família havia de tramitar documentació per una qüestió d'herències familiars, per la qual cosa necessitaven un certificat de defunció de M. C. F. M. Per obtenir-lo, havien de posar forçosament la denúncia.



Els agents de la Policia Nacional van prendre una mostra d'ADN de la denunciant i van introduir el seu perfil a la base de dades de persones desaparegudes i de cadàvers sense identificar. Gràcies a això, mesos després, es va descobrir una coincidència genètica entre aquesta dona i el cadàver que va aparèixer el 1999 en una finca de Ca l'Esteve de Sant Salvador de Guardiola.



La identificació del cos i la investigació posterior ha permès a la Guàrdia Civil concloure que el presumpte assassí de la noia és M. M. T., el madrileny que va iniciar la relació sentimental amb la víctima el 1981. Actualment té 73 anys d'edat i viu a Castelló de la Plana, on va ser detingut ahir.



Els investigadors han conclòs que el 1981, poc després de conèixer la noia, l'home se la va endur a una casa de la seva propietat, que tenia a Ca l'Esteve. L'acusat mantenia amb ella una relació secreta, d'amagat de la seva esposa, que continuava vivint a Madrid, per la qual cosa havia de simultaniejar els dos domicilis.



Finalment, pocs mesos després d'haver començat la relació, l'home va matar presumptament la noia, quan es trobaven tots dos a la casa de Ca l'Esteve. Ho va fer disparant-li un tret de bala, després d'haver-li donat un cop amb un objecte contundent, que li havia trencat la mandíbula. En aquell moment, la víctima estava embarassada de cinc mesos, fruit de la relació amb l'agressor.

La finca va anar canviant de mans



L'home va enterrar el cadàver en un pati de la finca, sense aparentment testimonis, ja que es tracta d'una urbanització amb les cases molt disperses. Un temps després, l'home es va vendre la finca, que va anar canviant posteriorment de propietari. Finalment, el 1999, el nou amo del xalet va descobrir el cos.



La troballa va ser totalment accidental: uns operaris d'obres estaven removent les terres del pati, amb una retroexcavadora, perquè el propietari hi volia plantar oliveres. Durant els treballs, van aparèixer les restes òssies de la víctima.



La investigació de la Guàrdia Civil es va centrar ja des d'un bon inici a intentar identificar la víctima. Segons explica el cos policial, es van investigar denúncies de desaparició de tot Espanya i, fins i tot, a nivell internacional, a través d'Interpol. Es buscaven dones desaparegudes d'entre 25 i 40 anys d'edat, i embarassades de cinc mesos, que era el perfil del cadàver trobat a Ca l'Esteve. Mai, però, no hi va haver èxit.



Els agents de la Guàrdia Civil també van investigar tots els propietaris que havia tingut la parcel·la els anys 80 i 90. Però, en aquell moment, no es va trobar cap connexió de cap dels investigats amb la víctima. El perfil genètic del cadàver es va incorporar a la base de dades de desapareguts.



En primera instància, no es va produir cap coincidència en aquesta base, és a dir, cap persona familiar directa de la dona morta a Ca l'Esteve havia aportat el seu ADN, la qual cosa, segons lamenta la Guàrdia Civil, «hauria permès la seva identificació i un avançament extraordinari en la investigació».

Exhumació del fetus



Tot i això, de forma periòdica, els agents encarregats de la investigació, durant els anys següents, van dur a terme diferents indagacions, tant a Espanya com en altres països, amb la col·laboració d'Interpol.



Però el cas no va fer un gir radical fins que l'abril passat la germana de la víctima es va decidir a posar la denúncia. Davant de les sospites que van recaure automàticament sobre l'home, la Guàrdia Civil va sol·licitar judicialment l'exhumació del fetus que s'havia localitzat el 1999, ja que aquell any no s'havia pogut extreure el seu perfil d'ADN.

Dos delictes d'homicidi



Un cop concedida l'exhumació, el departament de Biologia del Servei de Criminalísitca de la Guàrdia Civil, gràcies als nous avanços tecnològics i científics en aquesta matèria, va poder extreure el perfil d'ADN del fetus, per poder-lo comparar anb el perfil genètic de l'home, que finalment va ser detingut dimarts a Castelló. Està acusat de dos delictes d'homicidi, per la mort de la noia i la mort del fetus.



L'arrestat, que s'ha negat a declarar, va comparèixer ahir davant del jutjat de guàrdia de Castelló. El jutge, però, es va inhibir en el cas, ja que el crim es va produir a fora del seu territori, al Bages. Per aquest motiu, l'home serà traslladat properament al Jutjat d'Instrucció 4 de Manresa.