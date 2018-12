Dimiteix el director de Brians I per amenaces de funcionaris

El director de la presó Brians I de Sant Esteves Sesrovires, Josep Font, ha dimitit un any després d'assumir el càrrec, arran de les coaccions i pintades amb amenaces de mort aparegudes al centre penitenciari, on era objecte d'una campanya dels funcionaris per exigir el seu cessament.

Segons fonts penitenciàries, Font, que va ser l'últim director de la presó Model de Barcelona, ha decidit dimitir del seu càrrec, després de l'aparició de les pintades i missatges amb amenaces directes i després que, de sobte, s'hagin triplicat les baixes entre els funcionaris del centre. Font va ser nomenat fa quinze mesos director de Brians I, amb l'objectiu d'adaptar aquesta presó a la seva nova funció de centre de referència per als presos preventius de la demarcació de Barcelona, després del tancament de la presó Model de Barcelona. Des de l'inici de la seva gestió, Josep Font va ser objecte d'una campanya per part de representants sindicals al centre, que van organitzar diverses concentracions davant la presó per denunciar que amb Font de director s'havien disparat les agressions de presos a funcionaris de justícia.