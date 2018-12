Llibertat provisional per a l'home que va deixar morir la seva esposa a Manresa

La dona que va morir dissabte a la matinada a l'hospital de Manresa a causa del seu greu estat de salut, després d'haver estat desatesa pel seu marit, havia estat mesos al llit, malalta, en una habitació sense llum artificial, i sense cap atenció mèdica. L'acusat va justificar ahir davant de la jutgessa la seva actuació perquè la víctima, segons va dir, «no volia cap tipus d'ajut extern». L'home va quedar en llibertat provisional, acusat d'un delicte d'homicidi imprudent, per omissió del deure d'assistència.

La magistrada, però, va demanar a la metge forense del jutjat de Manresa que examini el detingut per valorar «possibles trastorns mentals». De fet, l'home té reconeguda una invalidesa permanent absoluta. Tot i decretar la seva posada en llibertat condicional, va ordenar a l'acusat que comparegui cada setmana al jutjat. A més, li va retirar el passaport.

La investigació considera que l'acusat, que respon a les inicials L. F. C., hauria tingut la seva esposa prostrada al llit, en una habitació sense llum artificial durant mesos, fins que finalment, divendres passat, ell mateix va acabar trucant al metge de capçalera, a causa de l'empitjorament del seu estat. El metge, en veure la situació, va alertar el SEM.

Segons va declarar ahir l'home, va decidir trucar finalment als metges perquè va veure que la dona tenia la mirada apagada, un to de veu més baix i vomitava. Fins aleshores, va dir, no havia avisat a ningú (ni als serveis d'emergències ni als Serveis Socials) perquè ella «no ho volia» (presumptament per la depressió que patia).

La dona, que tenia obesitat mòrbida, estava «en un estat lamentable de brutícia i deixadesa», segons la resolució judicial que va emetre ahir el Jutjat de Violència sobre la Dona de Manresa. Segons la interlocutòria, la víctima tenia zones del cos en estat de putrefacció, se li veien alguns ossos i presentava múltiples llagues a diverses zones, com a la part interna de les cames, als genolls, als engonals i a la cintura. «Diverses zones del seu cos presentaven un avançat estat de descomposició i gangrena», assegura la jutge, tot partint de l'acta d'aixecament de cadàver que es va realitzar dissabte a la matinada, a l'hospital, poc després de la seva mort.

Davant de la jutgessa, l'acusat va declarar que la dona «no volia que ningú entrés a casa, ni metges, ni familiars ni l'assistenta social, que en una ocasió, l'estiu passat, va voler entrar». Segons ell, però, «ella no va deixar que entrés».

La dona no disposava d'ingressos econòmics i ell, per la seva invalidesa, cobrava uns 700 euros mensuals (dels quals en destinava 400 a pagar el lloguer del pis). Per tot plegat, la jutgessa ja ha reclamat als Serveis Socials de l'Ajuntament «que remetin a aquest jutjat en la màxima brevetat possible els informes» sobre la parella.

Segons va informar el consistori dimarts, la parella havia estat atesa de forma puntual pels Serveis Socials, a causa de deutes en subministraments. Però sempre s'havia negat a rebre ajuda. Segons fonts municipals, els Serveis Socials van intentar crear un vincle permanent amb ells, «per conèixer més a fons la seva situació i poder-ne fer una valoració». L'assistenta social va intentar fer visites al domicili i hi va establir trucades, però la resposta sempre va ser negativa. «Es van oposar a tenir cap seguiment, tot i els intents reiterats», segons el consistori.

Serveis Socials té la missió d'atendre les persones que més ho necessiten o en situació de vulnerabilitat, tot i que en alguns casos, diu l'Ajuntament, «és molt complicat, si no hi ha la voluntat de les persones afectades». Per això, demana la col·laboració de veïns i familiars, «per tal que informin de possibles casos de persones que poden requerir l'ajuda dels professionals».