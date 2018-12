«Vam trobar les restes òssies mentre treballàvem a la finca excavant el terra»

L'alcalde de Sant Salvador de Guardiola, Albert Miralda, va ser una de les persones que l'any 1999 van descobrir el cadàver de la noia assassinada el 1981 a Ca l'Esteve, un crim que s'ha resolt ara amb la detenció del presumpte autor. El batlle treballava aleshores a Germans Miralda, l'empresa d'excavacions de la seva família. L'actual alcalde era un dels operaris que, juntament amb el propietari de la finca, van fer la troballa, mentre rascaven el terreny, mitjançant una retroexcavadora.

«Estàvem treballant a la finca, excavant el terra, quan vam topar amb uns ossos. Primer, vam pensar que podien ser els ossos d'algun animal, però després va sortir el crani», explicava ahir Miralda a aquest diari. «De seguida, vam avisar la Guàrdia Civil, ja que en aquell moment encara no hi havia els Mossos d'Esquadra, i ja no recordo res més des de llavors», va afegir. La notícia de la identificació de la víctima i de la detenció del presumpte homicida també el va agafar ahir de sorpresa. «Sabíem que el cadàver no podia pertànyer a cap persona de la zona, perquè no hi havia constància de cap desaparició», va constatar.

En el moment del descobriment, els treballadors estaven fent un forat perquè el propietari de la finca hi volia plantar oliveres ornamentals. Segons publicava Regió7 poques setmanes després de la troballa, l'any 1999, l'amo de la finca tenia un petit hort a la zona i volia plantar oliveres al terreny que li quedava.

Quan van posar els fets en coneixement de la Guàrdia Civil, el metge forense i el jutge de guàrdia van procedir l'endemà a desenterrar el cadàver, que va aparèixer nu i embolicat amb un llençol.

L'estudi antropològic i forense de l'esquelet va constatar que presentava un traumatisme a la banda esquerra de la mandíbula, que s'havia d'haver produït quan la dona encara era viva. El cop va ser tant fort que la mandíbula es va trencar.

Segons l'estudi, posteriorment, i des d'una posició elevada, probablement quan la víctima estava estesa a terra, li van disparar un tret al cap que li va travessar el crani. El projectil presentava una trajectòria d'esquerra a dreta, i va ser disparat des de darrere de la víctima, i de dalt a baix. Això es va deduir dels forats trobats al crani del cadàver: el de l'esquerra era un forat d'entrada net i estellat per dins, i el de sortida tenia un aspecte contrari, és a dir, l'estellament era per fora.

Tot i que en aquell moment es desconeixia qui era la víctima, l'estudi va concloure que l'enterrament s'havia produït feia més de cinc anys i menys de quinze. Finalment, ara s'ha sabut que, en concret, havia succeït feia divuit anys.