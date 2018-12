El CDR de Manresa es desvincula de les accions en carreteres del Bages

El CDR Manresa s'ha desvinculat de totes les accions que han tingut lloc aquest divendres 21 de desembre al Bages. Segons fonts del comitè, els manifestants que s'han trobat a l'avinguda Universitària de Manresa a les 4 de la matinada s'han dividit entre aquells que han marxat cap a Barcelona i els que han anat cap a les fronteres, punts on sí que hi havia previstes accions convocades pels mateixos CDR.

Les carreteres afectades per talls de trànsit a la Catalunya Central han estat l'autopista C-16 al seu pas per Manresa, a Viladordis, i també la C-58 al terme municipal de Vacarisses. Les accions s'han dut a terme a quarts de 6 del matí i han causat retencions als trams afectats. Totes dues vies han estat reobertes al trànsit a partir de les 7 del matí i la circulació s'ha normalitzat. També hi ha hagut marxes lentes a l'Anoia i, més tard, de nou a la C-16, a Sallent.