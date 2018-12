Imputen l'artista Abel Azcona per dibuixar amb hòsties a Cal Rosal la paraula «pederàstia»

El Jutjat d'Instrucció 1 de Berga ha citat com a investigat l'artista Abel Azcona per un delicte de profanació i un altre contra els sentiments religiosos, arran d'una performance que va fer l'any 2016 al Konvent de Cal Rosal, en la qual traçava la paraula «pederàstia» amb una filera d'hòsties consagrades.

En la seva resolució, a la qual ha tingut accés Regió7, la jutgessa acorda admetre a tràmit la querella que l'Associació d'Advocats Cristians va presentar contra Azcona, i el cita a declarar com a investigat per al pròxim 5 de febrer. Es tracta de la mateixa associació que va denunciar Willy Toledo per insultar Déu i la Verge al seu Facebook.

La querella a Berga va ser presentada per l'entitat arran d'una performance que l'artista va muntar el 2016 a l'antiga capella del convent de Cal Rosal (reconvertit en un centre de creació artística, el Konvent) i que prèviament havia exhibit a Pamplona.

Es dóna el cas que, a la capital navarresa, l'exposició ja va ser objecte de denúncies, però l'Audiència Provincial de Pamplona va decidir arxivar el cas, en considerar que l'exposició es tractava d'una provocació, però no pas d'una ofensa.

Ara, els querellants hi tornen, i denuncien que Azcona va utilitzar per a la seva performance de Cal Rosal hòsties consagrades que havia agafat prèviament d'eucaristies. Amb les hòsties, va dibuixar la paraula «pederàstia», en al·lusió als nombrosos casos d'agressions sexuals a menors que sotgen l'Església catòlica a tot el món.

De fet, el mateix Azcona sempre ha explicat que, per dur a terme l'exposició, va anar a combregar a 242 esglésies entre Pamplona i Madrid i que es va guardar les hòsties, un total de 242.

En la seva resolució, la jutge de Berga cita per al pròxim 29 de gener als denunciants perquè ratifiquin la seva querella. El dia 5 de febrer, haurà de declarar Azcona com a imputat.