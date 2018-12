L'acusat del crim de Sant Salvador de Guardiola el 1981 és un escriptor jubilat

El Jutjat d'Instrucció 4 de Manresa va deixar ahir en llibertat provisional l'home de 73 anys acusat d'haver assassinat l'any 1981 la seva amant a Sant Salvador de Guardiola, en una antiga finca de la seva propietat, a la urbanització de Ca l'Esteve. El presumpte homicida, Manuel M. T., un escriptor jubilat veí de Castelló (on va ser detingut dimarts), no va voler fer declaracions en sortir dels jutjats de Manresa i es va limitar a dir a aquest diari que «tot s'ha aclarit».

El jutge justifica l'alliberament de l'acusat per «les circumstàncies dels fets» i pel fet que té domicili fix, per la qual cosa descarta un risc de fugida. Tot i així, li ordena que es posi a disposició de la justícia quan sigui requerit i que informi de qualsevol canvi de domicili. La causa està oberta per un delicte d'homicidi.

La Guàrdia Civil acusa Manuel M. T. d'haver matat d'un tret l'any 1981 una noia madrilenya de 25 anys, embarassada de 5 mesos, amb qui tenia una relació extramatrimonial. El cadàver va ser localitzat el 1999, enterrat, en una finca de Ca l'Esteve, però no s'ha pogut identificar fins ara, gràcies a la denúncia de desaparició de la família, que durant 37 anys no havia denunciat la falta de notícies de la noia. La denúncia ha permès a la Guàrdia Civil investigar els fets i detenir el presumpte homicida.

L'acusat és un home d'origen alemany establert a Espanya des dels anys 60, on ha estat propietari d'una empresa de traduccions. En els últims anys, ha fet d'escriptor i ha publicat sis novel·les, tot i que no s'ha fet un nom en el sector.