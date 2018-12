Mercats i escoles oberts i transport públic en funcionament a la Catalunya Central

Mercats i escoles de la Catalunya Central han obert aquest divendres al matí amb normalitat malgrat la complicada situació que s'esperava a primera hora a causa dels talls de carreteres que s'han realitzat arreu del país. Aquestes accions han estat convocades pels CDR per protestar contra la reunió de ministres espanyols avui a Barcelona. Tampoc s'han registrat incidències greus a la xarxa de transport públic de les comarques centrals amb motiu del 21-D. Els trens de Ferrocarrils de la Generalitat circulen amb els horaris habituals mentre que Rodalies de Renfe ho fa amb els serveis mínims (de 0.00 a 23.00 h) a causa de la vaga de treballadors, convocada pel sindicat CGT.

Sant Vicenç és una de les poblacions que divendres té mercat ambulant, i a primera hora del matí la imatge era de normalitat gairebé total. Només hi faltava alguna parada habitual, però a les 8 pràcticament totes les que hi han anat les tenien a punt. El Miquel, un dels habituals venedors de fruita, ha explicat que amb prevenció "hem sortit una mica més d'hora del que ja és habitual" i tot i que ve del Vallès i ha passat per la C-58 a Vacarisses (un punt que havia estat tallada a quarts de 6 del matí), "nosaltres no ens hi hem trobat res i hem arribat bé".

A les 8 acabava de posar la fruita a lloc, però la parada estava ja tota a punt i ja rebia compradors, com pràcticament totes les del mercat que també es dediquen a la fruita. Juanma Alonso, un altre dels paradistes, explicava que havia fet el desplaçament a l'hora de sempre (des de Martorell), al voltant de les 6, i que tampoc no havia trobat cap impediment per arribar al mercat setmanal de Sant Vicenç. Això sí, la imprevisibilitat de les possibles mobilitzacions li havien fet fer un canvi en la seva dinàmica habitual. "En lloc d'anar a buscar avui la fruita a Mercabarna, hi vaig anar ahir i ja vaig deixar el camió carregat".

També hi havia paradistes que sí que havien passat per punts que havien estat tallats momentàniament, com la C-16c a Manresa, però com que la interrupció només s'ha produït en sentit Barcelona, no els havia afectat perquè ells es desplaçaven per l'altre carril.

Un paradista que ven calçat explicava i que a quarts de 9 estava acabant de preparar el seu gènere deia que tampoc no havia tingut problemes, però que des del moment que s'havia llevat "he estat al cas del mòbil i la ràdio per anar seguint les possibles afectacions per assegurar que podria arribar". També explicava que "falta alguna parada, però pràcticament som la majoria dels que venim actualment. Un dels que no hi és sé segur que ja no tenia intenció de venir perquè no sabia que es trobaria, i va dir que preferia no moure's".

Els paradistes del Puigmercadal s'avancen



A Manresa, la jornada també ha començat sense incidències al mercat Puigmercadal. Tots els paradistes han obert a primera hora del matí amb normalitat i amb el gènere a punt, segons ha explicat David Hernàndez, treballador municipal del mercat. Molts, però, amb la finalitat d'estalviar-se problemes aquest matí a causa dels talls de carreteres que es preveien arreu, ja havien fet les comandes amb antelació i molts van rebre els productes ahir a la tarda.

Dels 15 paradistes, ben bé la meitat es van quedar a treballar ahir fins tocades les 7 de la tarda (habitualment pleguen sobre les 3) per esperar el repartiment dels proveïdors. Els que havien de rebre el gènere aquest divendres al matí, tampoc han tingut problemes. Segons Hernàndez, els transportistes han sortit de Mercabarna sobre les 3 de la matinada, abans de l'habitual, fet que els ha permès arribar al mercat manresà abans de les 6 del matí. Els peixaters tampoc han tingut problemes perquè van a comprar el peix "tan d'hora, encara de nit, que a les 6 ja eren tots a Manresa", ha explicat Hernàndez.

Tot i això, l'afluència de clientela sí que s'ha vist afectada per la situació que es viu a Catalunya aquest divendres 21 de desembre. Segons Hernàndez, "hi ha menys gent de l'habitual comprant al mercat, probablement per la incertesa de si totes les parades podrien obrir i ho farien amb tots els productes". Així mateix, els paradistes han traslladat que algunes grans comandes setmanals, de bars o restaurants, per exemple, ja van ser recollides ahir pels encarregats dels establiments.

Menys alumnes a les aules



Les escoles i instituts de Manresa han tingut un atípic últim dia de classe abans de les vacances de Nadal. Han obert amb normalitat però amb menys alumnes a causa de la incertesa que havien generat les mobilitzacions del 21-D a les carreteres. En canvi el professorat, que es temia que no podria arribar als centres en el cas dels que són de fora, hi han pogut fer cap gairebé tots excepte algun cas aïllat a primera hora. També per avui hi ha convocada una vaga de dues hores al migdia. El seguiment, però, serà minoritari.