Multen amb 200 euros dos conductors que participaven en una marxa lenta a la C-16

Els Mossos d'Esquadra han multat aquest divendres tres conductors per participar en marxes lentes, dos d'ells a la C-16 i un altre a la C-55.

A Sallent, la policia catalana han identificat i expedientat per desordre públic un grup de 15 persones que protagonitzaven una marxa per l'eix del Llobregat. Segons han explicat, circulaven a 30 quilometres per hora des de Gironella, al Berguedà, en direcció Barcelona, i ja al Bages, en arribar a l'altura de Sallent, la policia els ha aturat i ha multat dos conductors amb 200 euros.

"Ens han fet fotos a tots els vehicles", ha explicat un d'ells, Manel Escobet. Malgrat això, el grup ha decidit continuar cap a Barcelona "ben a poc a poc", on tenen la intenció de participar en els actes de protesta que s'estan fent pel consell de ministres.

Paral·lelament, els Mossos també han multat un conductor que participava en una marxa lenta a la C-55, a Sant Vicenç de Castellet. Segueix el 21D, en directe.