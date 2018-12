La CUP de Navarcles denuncia que tres dels seus membres van ser agredits pels Mossos a Barcelona

La CUP de Navarcles denuncia que tres dels seus membres van ser agredit pels Mossos d'Esquadra divendres a Barcelona en un moment en què no estaven ni participant en les protestes. Els cupaires del Bages tenien la intenció d'afegir-se als actes reivindicatius del 21 de desembre de Barcelona. Aleix Solé, regidor de la formació de l'esquerra independentista al municipi, és un dels agredits i ha explicat aquest diari que en aquell moment, a les 15.20 de la tarda, sortien de dinar per dirigir-se a la manifestació convocada als Jardinets de Gràcia i, de sobte, una furgoneta de la policia es va aturar a prop d'on estaven i en van sortir agents antiavalots, que els van agredir amb porres. Precisament a la Via Laietana va ser un punt de tensió a Barcelona entre els Mossos d'Esquadra i manifestants. «En aquell moment tot estava més tranquil, però la policia anava pujant i baixant amb la furgoneta i hi havia gent que els insultava quan passaven. Però nosaltres no estàvem fent res», assegura Solé.

El regidor navarclí va rebre cops de porra al braç dret i li van trencar el cúbit. Els altres membres de la CUP agredits van patir contusions a les cuixes. «Tot seguit vam anar al CAP de Gràcia per ser atesos pel servei sanitari a Urgències, i des del mateix centre, a on ens fan fer radiografies, van elaborar un informe i van tramitar una denúncia al jutjat perquè els cops rebuts eren un indici clar de lesions», afirma. «Va ser una agressió totalment gratuïta», assegura Solé, que està pensant, juntament amb els altres dos afectats, presentar una denúncia pels cops de porra. Un cop acabada la manifestació, el regidor de la CUP, es va dirigir al servei d'Urgències de l'Hospital Sant Joan de Déu de Manaresa, a on li van enguixar el braç.