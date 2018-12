Imputat l'artista Abel Azcona per una exposició amb hòsties consagrades a Cal Rosal

El Jutjat d'Instrucció 1 de Berga ha citat com a investigat l'artista Abel Azcona per un delicte de profanació i un altre contra els sentiments religiosos, arran d'una performance que va fer l'any 2016 al Konvent de Cal Rosal, on traçava la paraula «pederàstia» amb una filera d'hòsties consagrades. Azcona, que actualment viu a Sant Fruitós de Bages, denunciava d'aquesta forma el gran nombre de casos de pederàstia que s'han donat en el si de l'Església.

En la seva resolució, a la qual ha tingut accés Regió7, la jutgessa berguedana acorda admetre a tràmit la querella que l'Associació Espanyola d'Advocats Cristians va presentar contra Azcona, i el cita a declarar per al pròxim 5 de febrer. Es tracta de la mateixa associació que va denunciar Willy Toledo per insultar Déu i la Verge al seu Facebook.

La querella a Berga va ser presentada per l'entitat fa poques setmanes arran d'una performance que l'artista va muntar el 2016 a l'antiga capella del convent de Cal Rosal (reconvertit en un centre de creació artística, el Konvent) i que prèviament ja havia exhibit a Pamplona.

Es dona el cas que, a la capital navarresa, l'exposició ja va ser objecte de denúncies, però l'Audiència de Pamplona va arxivar el cas, en considerar que l'exposició es tractava d'una provocació, però no pas d'una ofensa, i que estava emparada en la seva llibertat d'expressió. Posteriorment, l'associació ultracatòlica va presentar recursos d'empara al Constitucional i fins i tot a Estrasburg, però van ser desestimats.

Ara, els querellants ho intenten de nou, i denuncien que Azcona va utilitzar per a la seva performance de Cal Rosal hòsties consagrades que havia agafat prèviament d'eucaristies. De fet, el mateix Azcona sempre ha explicat que, per dur a terme l'exposició, va anar a combregar a 242 esglésies entre Pamplona i Madrid i que es va guardar les hòsties consagrades.

En declaracions ahir a Regió7, l'artista navarrès va lamentar que es vulgui obrir un cas que en el seu moment ja va quedar arxivat. «Com que aquesta associació no ho va aconseguir aleshores, ho intenta ara en un jutjat de Berga, tot donant a entendre que vaig fer la performance al Konvent posteriorment al procés judicial que hi va haver a Navarra, quan en realitat ho vaig fer de forma simultània», explicava ahir Azcona. «Com que els jutges em van donar la raó de tot, ara, tres anys després, intenten de nou que se'm jutgi».

Azcona rebutja que profanés cap capella a Cal Rosal, ja que recorda que actualment l'antic convent s'ha reconvertit en un centre cultural i artístic. «No vaig fer pas cap sacrilegi», assegura. A més, també explica que el col·leccionista que li va comprar l'obra té la intenció de tornar a exposar la mateixa obra properament en altres museus i espais d'art contemporani. Per això, considera que l'associació ja no hauria d'haver presentat la querella contra ell, perquè, segons matisa, ja no depèn d'ell.

En la seva resolució, la jutge de Berga cita per al pròxim 29 de gener els denunciants perquè ratifiquin la seva querella. El dia 5 de febrer haurà de declarar Azcona com a imputat. Ell, però, a hores d'ara encara desconeix si ho farà. «Jo aquell dia estic de gira per Llatinoamèrica. No seré a Espanya», va explicar ahir a aquest diari, i va lamentar que hagi de tornar a donar explicacions d'un cas del qual «ja vaig dir tot el que havia de dir en el seu moment».

Azcona viu actualment a Sant Fruitós, on aquesta tardor ha exposat a la biblioteca la mostra Íntim i personal.