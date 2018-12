Investiguen si el nen que esperava la noia assassinada el 81 era de l'acusat

La finca on hi havia el cos, a Ca l´Esteve, a Sant Salvador de Guardiola

La finca on hi havia el cos, a Ca l´Esteve, a Sant Salvador de Guardiola ÒSCAR BAYONA

El Jutjat d'Instrucció 4 de Manresa, que investiga el crim comès el 1981 a la urbanització de Ca l'Esteve de Sant Salvador de Guardiola, ha ordenat extreure mostres d'ADN de l'acusat, Manuel M. T., per comparar-les amb les que es van extreure del fetus que presentava el cadàver de la víctima, una noia de 25 anys d'edat, que estava embarassada de 5 mesos en el moment de la seva mort.

D'aquesta manera, el jutge pretén descobrir si Manuel M. T. era el pare de la criatura que la víctima portava dins seu en el moment en què va ser assassinada d'un tret. Si es corroborés la paternitat de l'acusat, seria un indici més que el relacionaria amb l'autoria de l'homicidi. La víctima, en el moment dels fets, era l'amant de l'acusat, el qual, al seu torn, tenia una esposa i tres fills, amb els quals vivia a Móstoles (Madrid).

El jutge ha pres aquesta decisió després de prendre declaració dijous a l'acusat, que ara té 73 anys, i d'haver-lo deixat en llibertat provisional, dos dies després que la Guàrdia Civil el detingués al seu domicili actual de Castelló (País Valencià). Segons la resolució judicial, que es va donar a conèixer ahir, l'acusat ha negat l'autoria del crim, però ha reconegut haver tingut una relació extramatrimonial amb la víctima l'any 1981.



El detingut nega el crim

Segons va explicar davant del jutge, va conviure amb la noia durant uns dies en una finca que havia llogat a Ca l'Esteve (la mateixa on va aparèixer el cadàver l'any 1999), però va assegurar que ell se'n va tornar a Madrid i que va deixar sola la noia a la casa, amb el compromís d'ella de marxar els dies següents. Segons la seva versió, quan ell va retornar a la casa al cap d'uns dies, ja no la hi va trobar i ja no va saber res més d'ella.

El cadàver va ser descobert el 1999 per uns operaris que removien terres a la finca, però aleshores la investigació no va poder determinar la identitat de la víctima perquè la seva família, resident a Madrid, mai no havia denunciat la seva desaparició. Finalment, ho va fer l'any passat, perquè els familiars, que la donaven per morta, necessitaven el certificat de defunció per tramitar una herència.

En rebre la denúncia, la Policia Nacional va prendre mostres d'ADN de la germana de la desapareguda i va descobrir que el perfil genètic coincidia amb el del cadàver localitzat el 1999 a Sant Salvador. Així, la Guàrdia Civil va poder reprendre la investigació i centrar les sospites en Manuel M. T., perquè ja se sabia que l'any 1981 havia iniciat una relació amb la víctima i que la noia va desaparèixer poc després de conèixer-se.

Manuel M. T. era amic del cu-nyat de la víctima, el qual va fer d'enllaç entre tots dos, ja que ell (que ja estava casat) li havia demanat conèixer alguna noia per poder sortir. Així, la noia, que el 1981 ja s'havia independitzat i vivia al barri Huertas de Madrid, va iniciar una relació clandestina amb Manuel M. T. i, al cap de poc, van marxar tots dos a Catalunya.



Vuit mesos al lloc del cadàver

Des d'aleshores, la família ja només va veure una vegada la noia, quan va tornar a Madrid, amb signes d'estar embarassada. Posteriorment, els familiars van rebre una carta d'ella segellada a Barcelona, i ja no van tornar mai més a tenir notícies d'ella.

Manuel M., d'origen alemany, va arribar a Espanya els anys 60 i ha tingut una empresa de traduccions. Els últims anys, ja jubilat, ha escrit sis novel·les, tot i que no s'ha fet un nom en el sector.