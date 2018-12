Un incendi crema l'interior d'una perruqueria a Manresa

Un incendi va cremar aquest diumenge a la nit l'interior d'una perruqueria del barri de la Parada de Manresa, segons han informat fonts dels Bombers de la Generalitat.

El foc es va originar per causes que es desconeixen poc abans de 3/4 de 10 del vespre en una perruqueria del carrer Enric Granados i va cremar unes prestatgeries i una impressora. L'incendi, que no va causar ferits, va ser apagat per tres dotacions dels Bombers.