Un incendi crema una nau agrícola a Gironella

Un incendi ha cremat aquest dimecres a la tarda una nau agrícola a Gironella, segons fonts dels Bombers de la Generalitat, sense que hagi causat ferits.

El foc s'ha declarat a les 6 de la tarda, per causes que es desconeixen, en una nau d'una sola planta, que disposa d'un taller annex, situada a la colònia de Cal Bassacs. Fins a l'indret s'hi han desplaçat sis dotacions dels Bombers, que han hagut de treballar des de l'exterior de l'edifici a causa de la inestabilitat del sostre. L'incendi s'ha pogut donar per controlat poc abans de 3/4 de 8 del vespre. No hi han hagut ni ferits ni desallotjats.