Accident de trànsit sense ferits a La Llacuna

Un vehicle es va accidentar ahir a les 10 de la nit al municipi de La Llacuna, a la comarca de l'Anoia. Segons han informat fonts dels Bombers, el sinistre va tenir lloc a la carretera BV-2136, al punt quilomètric 13,5, i no va causar ferits. Només hi va haver un vehicle implicat, que va sortir de la via per causes que es desconeixen.