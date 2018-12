Ingressa a presó l'acusat d'apunyalar greument un jove a Santpedor

Lloc on es va produir l´agressió, al carrer Núria de Santpedor

El Jutjat d'Instrucció 3 de Manresa, en funcions de guàrdia, va decretar ahir l'ingrés a presó provisional d'un veí de Santpedor de 20 anys, William Andrei V. V., acusat d'haver apunyalat greument un jove el dia de Nadal, per una revenja de caràcter sentimental. La víctima, un noi de 28 anys de la mateixa població, es recuperava ahir favorablement a l'UCI de l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa, on va ser intervingut d'urgència el mateix dia.

Els fets van tenir lloc dimarts al matí, dia de Nadal. Segons fonts de la Policia Local de Santpedor, l'origen de l'agressió va ser una disputa que s'havia produït poques hores abans al bar La Tanca, situat al carrer del Passeig de Santpedor. La discussió entre l'acusat i la víctima s'havia produït per motius de caire sentimental, per la relació d'un d'ells amb una noia, segons les mateixes fonts.

Un cop va tancar el local, la víctima se'n va anar a esmorzar amb els seus amics al bar Núria, situat al carrer Núria de Santpedor. Quan eren a l'exterior del local, cap a 2/4 de 7 del matí, l'acusat es va presentar a l'indret i presumptament va clavar una ganivetada a l'esquena de la víctima. Tot seguit, va fugir.

La Policia Local va rebre l'avís i va atendre la víctima al lloc dels fets. Posteriorment, el noi va ser atès per personal mèdic del SEM, que el va traslladar en ambulància a l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa. Allà, va ser intervingut d'urgència a l'UCI. Ahir, el seu estat continuava sent greu, però la seva evolució era favorable.

El mateix dimarts, després dels fets, les policies locals de Santpedor i de Sant Fruitós de Bages van iniciar la recerca del presumpte agressor.

Una patrulla del cos santfruitosenc va localitzar l'acusat a casa d'uns familiars seus, al carrer Bages de Santpedor. El jove va ser entregat als Mossos d'Esquadra de la comissaria de Manresa, davant dels quals es va acollir al dret a no declarar.

Ahir al migdia, va passar a disposició del jutjat de guàrdia de Manresa, on tampoc no va voler declarar. El magistrat va ordenar el seu ingrés a presó provisional, pels delictes d'homicidi en grau de temptativa i de lesions, en espera que es determini per quin fet delictiu se'l processarà.

La causa judicial serà instruïda a partir d'ara pel Jutjat d'Instrucció número 2, que és el que estava de guàrdia el dia dels fets.