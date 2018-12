S'incendien tres contenidors de matinada a Manresa

Fins a tres contenidors han quedat calcinats aquest dijous a la matinada a Manresa en molt poca estona i en tres carrers molt propers entre ells. Segons fonts dels Bombers de la Generalitat, a les 00.25 hores han rebut l'avís d'un contenidor que cremava al passatge de la Mercè (imatge). Una dotació s'hi ha desplaçat per apagar el foc.

Només un minut més tard, a les 00.26 hores, un altre contenidor s'ha incendiat a la cruïlla entre els carrers Foneria i Gaudí, molt a prop del passatge de la Mercè. També hi ha treballat una dotació. L'últim incendi ha tingut lloc al carrer Oms i de Prat, al barri de La Balconada, a les 1.05 hores, segons els Bombers.

La proximitat dels incendis fa pensar que podrien haver estat intencionats, malgrat que per ara se'n desconeixen les causes. No hi ha hagut altres danys materials.

També aquesta nit els Bombers han hagut d'apagar un foc que ha cremat un altre contenidor, en aquest cas a Igualada, a l'avinguda de Balmes amb carrer de la Pobla de Claramunt. El cos d'emergències va rebre l'avís ahir a les 23.32 hores.