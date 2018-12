La víctima de l'apunyalament de Santpedor va defensar una cambrera dels insults de l'acusat, segons la família

El jove que dimarts al matí va ser apunyalat greument a Santpedor havia recriminat hores abans al presumpte agressor que estigués increpant la cambrera d'un bar, segons han explicat fonts familiars a aquest diari. La víctima i l'acusat ja es coneixien prèviament perquè dos familiars seus havien estat parella sentimental, per la qual cosa l'entorn de la víctima considera l'agressió com una represàlia amb un rerefons familiar.

La disputa que havia originat l'agressió, tal com va publicar aquest diari, havia tingut lloc al bar la Tanca de Santpedor. Segons les mateixes fonts, el jove agredit, Eric B. M., de 28 anys, es trobava amb amics seus a l'interior del local. També hi eren el presumpte agressor, William Andrei V. V., de 20 anys, i la seva germana. Tots dos van començar a increpar la cambrera quan ella va demanar als clients que comencessin a marxar perquè havia de tancar el bar.

Segons afegeixen les mateixes fonts, la víctima i els seus amics, conjuntament, van encarar-se als dos germans, per tal de defensar la treballadora de l'establiment. En aquell moment, es va iniciar una petita disputa, sense que es produís, però, cap agressió.

Posteriorment, la víctima i els seus amics van anar a esmorzar al bar Núria. Quan eren a l'exterior, va ser quan l'acusat, William Andrei V. V., es va acostar per l'esquena a la víctima i el va apunyalar greument, per sota de l'espatlla. La família considera que l'acusat va elegir Eric B. M. com a víctima per l'animadversió que ja tenia contra ell per motius personals, per la relació sentimental que havien tingut dos familiars en comú.

L'acusat va passar aquest dimecres al migdia a disposició del jutjat de guàrdia de Manresa, on no va voler declarar. El magistrat va ordenar el seu ingrés a presó provisional, pels delictes d'homicidi en grau de temptativa i de lesions, en espera que es determini per quin fet delictiu se'l processarà. La causa judicial serà instruïda a partir d'ara pel Jutjat d'Instrucció número 2, que és el que estava de guàrdia el dia dels fets.

L'agredit va ser intervingut amb èxit a l'UCI de l'hospital de Sant Joan de Déu de Manresa. Des de dimecres al migdia, ja es troba ingressat a planta.