Un contenidor s'incendia a Manresa i crema el cotxe que hi havia aparcat al costat

Un contenidor d'escombraries es va incendiar ahir a la nit al carrer Oleguer Miró de Manresa, a La Balconada, i va cremar un cotxe que hi havia aparcat al costat, segons han explicat fonts dels Bombers de la Generalitat. Els fets, dels quals se'n desconeixen les causes, van tenir lloc a les 23.40 hores. Una dotació va treballar durant tres quarts d'hora per apagar el foc.

Una estona abans, i també a Manresa, els Bombers van haver d'obrir un pis al número 115 de la carretera de Santpedor perquè els propietaris s'havien deixat les claus dins del domicili i tenien una olla al foc. L'incident es va produir a les 21.20 hores. Segons les mateixes fonts, només va cremar l'aigua que hi havia dins l'olla i també el recipient. No hi va haver altres afectacions.

Cremen altres contenidors



Els Bombers han fet dos serveis més aquesta nit a la Catalunya Central per apagar petits incendis. D'una banda, a les 00.20 hores, van cremar bosses d'escombraries a Berga, al carrer de Serafí Pitarra. De l'altra, a les 7 d'aquest divendres al matí, els Bombers han estat avisats que a la sortida nord de la C-55 cap a Cardona hi havia un contenidor que fumejava. Només ha calgut tirar-hi aigua.