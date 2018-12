El límit de velocitat a les vies secundàries baixa a 90 km/h

El director de la direcció general de Trànsit (DGT), Pere Navar-ro, va confiar ahir que els accidents a les carreteres secundàries es redueixin un 10% després de la implementació de la limitació de la velocitat màxima en aquestes vies a 90 quilòmetres per hora.

El Consell de Ministres té previst modificar avui el Reglament General de Circulació, que rebaixarà el límit de velocitat màxima de 100 a 90 quilòmetres per hora per a motocicletes i turismes a les vies secundàries que no disposin de cap tipus de separació entre els carrils de sentits oposats.

En declaracions a la premsa ahir a Barcelona, Navarro va explicar que les vies secundàries van aglutinar el 77% dels accidents mortals el 2017, que van deixar més de mil morts a tot l'Estat. «El 36% dels accidents es van produir en sortir de la via. El 28% són xocs frontals, però no en una recta, sinó en un revolt: ocupes el carril contrari en girar i en aquell moment passa un altre vehicle. És una velocitat inadequada o excessiva la que està darrere d'aquests accidents», va assegurar Navarro.

La reducció del límit de velocitat màxima afectarà al voltant de 7.000 quilòmetres de carreteres en les quals fins ara es podia circular com a màxim a 100 km/h si tenien un voral de metre i mig.

Un cop aprovada la modificació del reglament, la direcció general de Trànsit disposarà d'un termini de 30 dies per adaptar tots els senyals que ho requereixin a tot el país.