Els Bombers han iniciat una campanya per prevenir incendis als habitatges

Els Bombers de la Generalitat han engegat, com cada hivern, la campanya «Seguretat a la llar» per donar consells a la població per prevenir i actuar davant d'incendis d'habitatge. Tot i que la major part dels consells són vigents tot l'any, és amb l'arribada de l'hivern i amb la baixada de les temperatures quan s'incrementa l'ús d'aparells elèctrics o de calefacció i l'encesa de llars de foc, i el nombre de serveis dels Bombers augmenta en aquest àmbit.

Els consells preventius s'articulen en diversos àmbits: a la cuina, l'electricitat, els aparells de calefacció i altres aspectes importants com són l'ús d'espelmes i barres d'encens, com actuar en sentir olor de gas, i el tabac. Pel que fa a l'actuació en cas d'incendi, es donen consells per saber quina és la millor manera de procedir per disminuir el risc i augmentar l'autoprotecció.

Així mateix, també vol posar especial èmfasi en els consells per manipular i fer el manteniment de les llars de foc, ja que són la raó de molts dels serveis dels Bombers de la Generalitat durant l'hivern.