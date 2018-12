Condemnen un veí de Manresa per encanonar dos mossos amb una pistola

El Jutjat Penal 1 de Manresa ha condemnat a un any i nou mesos de presó un veí de la ciutat que va encanonar dos mossos d'esquadra amb una pistola, quan intentava fugir d'ells corrent per sobre d'una teulada. L'acusat, Youssef K., no haurà d'ingressar a presó si durant un any realitza treballs en benefici de la comunitat.

Els fets, segons la sentència, van tenir lloc el 4 de novembre del 2017, cap a les 2 de la matinada. Els Mossos d'Esquadra van rebre l'alerta que s'estava produint una possible agressió de caràcter masclista en un domicili del carrer General Prim de Manresa.

Quan hi van arribar els agents, van trobar la parella sentimental de l'acusat, però l'home havia fugit. Dos dels mossos van pujar aleshores a la planta superior i van veure que la porta de la terrassa estava oberta i que una persona estava corrent per la teulada.

En aquell moment, els agents van cridar-li l'alto. Aleshores, de sobte, Youssef K. es va girar i els va encanonar amb una pistola, que portava en una mà, i de seguida es va amagar darrere d'una xemeneia. Els dos mossos, davant de la gravetat dels fets, i tement per la seva vida, van sortir del camp de visió de l'acusat i van desenfundar les seves armes reglamentàries. A continuació, li van ordenar que sortís del seu amagatall, i que ho fes amb les mans en l'aire.

Quan l'acusat va sortir del seu refugi, ja no portava la pistola, però es va dirigir corrents cap als agents, intentant abalançar-se a sobre d'ells. En aquell moment, va ser reduït per la força.

La pistola va ser localitzada al costat de la xemeneia on s'havia amagat. Els mossos van constatar que es tractava d'una arma de foc real, i que contenia un carregador amb tres projectils.

La sentència considera els fets com un delicte d'atemptat a l'autoritat. El dia del judici, l'acusat va reconèixer l'autoria dels fets davant de la jutgessa, de manera que la seva defensa va poder pactar una pena de conformitat amb la fiscalia , que inicialment demanava una condemna dos anys i tres mesos de presó.

D'aquesta manera, la pena acordada va ser d'un any i nou mesos de presó, a banda del pagament de les costes processals. Tot i així, la magistrada va concedir a Youssef K. el benefici de la suspensió de l'ingrés a presó, durant un període de dos anys, amb dues condicions: que no torni a delinquir durant tot aquest temps i que, durant els propers dotze mesos, dugui a terme treballs en benefici de la comunitat.

L'incompliment de qualsevol d'aquestes dues condicions li suposarà l'ingrés a presó, tal com adverteix la sentència.