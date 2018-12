Tres mesos de presó per als acusats d'un matrimoni de conveniència a Santpedor

El Jutjat Penal 1 de Manresa ha condemnat per un delicte de falsificació documental cinc persones implicades en un matrimoni de conveniència a Santpedor. La condemna és de tres mesos de presó (que no hauran de complir si no tornen a delinquir) i d'una multa econòmica, de 450 o de 360 euros, en funció dels casos.

Els fets, segons la sentència, van tenir lloc el febrer del 2012. A través d'una investigació, el Cos Nacional de Policia va poder determinar que Antonio P., Eva H. i Sadq S., després de diverses converses amb Mónica S., la van instigar, oferint-li diners, perquè s'inscrivís com a parella de fet d'un home de nacionalitat índia (que no ha estat condemnat). Aleshores, Alejandro M. S., de forma concertada amb la resta d'acusats, va autoritzar l'empadronament de Mónica S. i de l'home indi en un pis de Santpedor del qual era arrendatari. Un cop empadronats tots dos, van iniciar els tràmits necessaris per inscriure's al registre municipal d'unions estables de l'Ajuntament de Santpedor, cosa que van aconseguir. Gràcies a aquest fet, l'home va aconseguir regularitzar la seva situació administrativa i va obtenir una residència de familiar comunitari, que va estar vigent fins al 8 maig de l'any 2017.