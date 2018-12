Dos ferits menys greus en un accident a Clariana del Cardener, al Solsonès

Dues persones han estat evacuades a l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa la matinada d'aquest diumenge a conseqüència de les ferides que han patit en un accident de trànsit a Clariana de Cardener, al Solsonès.

Els fets han passat quan faltaven pocs minuts per les 4 de la matinada. Un vehicle amb quatre ocupants al seu interior ha sortit de la via per causes que es desconeixen. Un dels ocupants ha quedat atrapat a l'interior del cotxe i ha hagut de ser alliberat pels bombers, que han desplaçat al lloc dels fets dues dotacions. El Servei d'Emergències ha traslladat els accidentats a Manresa. Els dos amb ferides menys greus.