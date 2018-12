Ensurt a l'aeròdrom d'Òdena per l'aterratge d'emergència d'una avioneta

Una avioneta ha hagut de fer aquest dilluns al migdia un aterratge d'emergència en uns camps propers a l'aeròdrom d'Òdena. El pilot ha resultat il·lès i l'aparell no ha patit danys mateirals. Tot i així, la maniobra d'aterratge ha encès l'alarma d'alguns testimonis, que, cap a les 1 del migdia, han trucat els serveis d'emergències alertant d'un possible accident. Els Mossos i els Bombers han acudit al lloc de la incidència i han comprovat que no hi havia ferits.