Busquen l'acusat de robar cinc vegades en un taller mecànic de Manresa

El Jutjat Penal 1 de Manresa ha dictat una ordre de recerca i captura contra un home acusat d'haver entrat a robar cinc vegades en un taller mecànic de la ciutat, ja que s'havia apoderat del comandament a distància de la porta de l'establiment. El processat, que s'enfronta a tres anys de presó, no es va presentar el dia del judici, i està il·localitzable, per la qual cosa s'ha dictat l'ordre de detenció.

Els cinc robatoris, segons l'escrit de conclusions de la fiscalia, van tenir lloc l'any 2012, en menys de tres mesos de diferència. L'establiment afectat és el taller mecànic Garatges Poble Nou, situat al carrer de Mossèn Serapi Farré de Manresa, i que també ofereix places d'aparcament de lloguer. L'acusat és un home major d'edat, Jamal A., de nacionalitat marroquina, que en el moment dels fets es trobava en situació regular a l'estat. El jutjat creu que Jamal A. ha tornat al Marroc, de forma que ara s'haurà de determinar la seva localització.

El primer robatori es va produir la nit del 28 al 29 d'abril del 2012. Segons la fiscalia, Jamal A. va accedir al taller trencant una finestra i, un cop a dins, va robar una aspiradora industrial, una pistola de calor, diverses eines, dos radiocassets i un motor d'arrencada, entre altres objectes. A més a més, va sostreure un comandament a distància que servia per obrir la porta del pàrquing al taller.

Gràcies a aquest comandament, va poder entrar sense problemes quatre vegades més al taller. El primer cop que hi va tornar va ser el 25 de juny, dia en què es va tornar a endur diversos objectes, segons l'escrit d'acusació pública. A més, segons afegeix la fiscalia, va forçar la porta d'un cotxe i va robar de l'interior una ràdio i altres pertinences. El lladre va tornar a entrar al taller els dies 27 de juny i 5 de juliol, dies en què es va tornar a emportar diferents objectes. L'últim dia que ho va fer va ser l'11 de juliol, cap a les 10 de la nit.

La fiscalia considera els fets com un delicte continuat de robatori amb força, per la qual cosa demana per a l'acusat la pena de tres anys de presó. A més a més, vol que pagui a les víctimes dels robatoris el valor de tots els objectes sostrets. El dia del judici, que es va assenyalar per a aquest desembre passat, Jamal A. no es va presentar a la sala, i no se'l va poder localitzar. Per això, el jutjat va dictar una ordre de recerca i captura, d'abast internacional, ja que es considera que ha retornat al Marroc.