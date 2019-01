Crema un cotxe dins d'una nau industrial abandonada a Sant Vicenç

Un foc ha cremat totalment un vehicle abandonat, aquest dijous a la tarda, que havia a l'interior d'una nau industrial, també abandonada, del polígon Les Vives de Sant Vicenç de Castellet. Fins al lloc on hi havia l'incendi s'han desplaçat quatre dotacions del Bombers perquè en un primer moment tot feia indicar que el foc afectava a tota la nau, però un cop hi han arribat els efectius, han comprovat que cremava només un cotxe que hi havia a l'interior. Finalment, hi ha treballat una dotació dels Bombers.