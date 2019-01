Demanen tres anys de presó per a un veí de Súria per abús sexual en una falsa entrevista de feina

La Fiscalia demana tres anys de presó per a un veí de Súria, de 36 anys, per abusar sexualment d'una dona a la qual havia citat per una entrevista de feina. L'home la va portar a casa seva amb l'excusa que el lloc de treball estava en obres, i un cop allà l'individu es va treure la roba i es va masturbar. La dona li va donar un cop als genitals i es va dirigir a la porta del domicili, però l'home va continuar i va ejacular sobre ella.

Els fets van tenir lloc el 13 de maig del 2016. El veí de Súria va contactar amb la dona a través de l'aplicació Job Today, que serveix per buscar ofertes laborals i oportunitats de feina. La va citar al carrer del Castell, al mateix municipi del Bages, a les 11 del matí, però un cop allà li va dir que el lloc on havia de desenvolupar la feina estava en obres i la va portar a casa seva, al mateix poble.

Un cop al menjador del domicili, l'individu va dir a la dona que s'esperés perquè havia d'anar a buscar, en un altre habitacle del pis, els papers del contracte. En realitat no va anar a buscar cap document i ho va aprofitar per treure's la roba. Va tornar al menjador completament nu.

Segons l'escrit de la Fiscalia, l'home li va agafar el canell i la va dur a la seva habitació, on li va dir: «Seu i ara t'explicaré de què va el treball». La va fer agenollar davant dels seus genitals i, tot i que la dona va començar a plorar, l'acusat es va començar a masturbar i va agafar la mà de la dona per portar-la als seus genitals tot indicant-li què li havia de fer. La Fiscalia assegura, en el seu escrit, que la víctima estava «bloquejada» i que, per posar fi a l'abús, li va clavar un cop als genitals.

Llavors la dona va anar cap a la porta del domicili, però l'individu la va seguir i li va indicar que tornés a agenollar-se. L'home, que en aquell moment era al seu darrere, va tornar a masturbar-se i va ejacular damunt seu.

La Fiscalia tipifica els fets oco-reguts a Súria d'abús sexual, i per aquest motiu demana per a l'acusat una pena de tres anys de presó. El Jutjat de Penal 1 de Manresa porta aquest cas i ha assenyalat la vista de conformitat, per si les dues parts poguessin arribar a un acord, el 14 de gener. La fiscalia demana, també, la llibertat vigilada durant el període de tres anys un cop surti de la presó en el cas que el jutge el consideri culpable.