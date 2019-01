Foc en un habitatge a Masquefa per la mala combustió de la caldera

Un habitatge situat al municipi de Masquefa, a l'Anoia, va patir ahir a la nit un petit incendi a causa de la mala combustió de la caldera. El foc es va declarar en un domicili al carrer de la Creueta, a les 21.45 hores. Els mateixos inquilins van poder apagar les flames i no hi va haver ferits. Una dotació dels Bombers de la Generalitat es va desplaçar fins al lloc dels fets per revisar l'immoble.