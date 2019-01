L'accident d'un camió provoca hores de retencions a la C-58, a Monistrol

La sortida d'un camió provoca retencions d'entre un i dos quilòmetres a la C-58, a l'altura de Monistrol de Montserrat. Les principals retencions s'han registrat en sentit Manresa i segons el Servei Català de Trànsit (SCT) s'ha donat pas alternatiu perquè s'hi han dut a terme les tasques per retirar el camió.

L'accident ha tingut lloc a les 15.23 de la tarda en punt quilomètric 39 i no hi ha hagut cap ferit. Fins lloc on el camió ha tingut l'accident s'han desplaçat dues dotacions dels Bombers i una del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), a part dels efectius dels Mossos d'Esquadra. Minuts abans de les 8 del vespre, Trànsit ha confirmat que la situació ja estava normalitzada.