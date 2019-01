Un reclús de Brians 2 serà jutjat per traficar amb drogues a dins de la presó

Un pres que està complint una pena a Brians 2 serà jutjat per traficar amb drogues a l'interior de les instal·lacions penitenciàries. La Fiscalia demana per a l'acusat vuit anys de presó per un delicte de tràfic d'estupefaents que «causen un greu dany a la salut del centre penitenciari».

Els funcionaris de la presó, ubicada a Sant Esteve Sesrovires, van destapar el cas el 28 de març del 2015, quan feien un escorcoll a la cel·la 29, on hi havia el pres. El personal de la presó encarregat de la inspecció van trobar la droga dins d'un paquet de tabac i a la butxaca dels pantalons de l'acusat.

En el paquet de tabac hi havia quatre fragments en forma de cub d'una matèria sòlida que pesava 49,63 grams. En les anàlisis posteriors van comprovar que es tractava d'haixix. Per altra banda, el pres tenia en una butxaca dels pantalons nou paperines amb 1,3 grams de pols marró i que va resultar ser, segons es va veure més endavant, heroïna amb una riquesa del 12,6%.

L'escrit de la Fiscalia especifica que «l'acusat tenia les substàncies esmentades per destinar-les al tràfic o a la venda dins del centre penitenciari Brians 2» i calcula que amb la seva comercialització hauria pogut obtenir 550 euros. A part de la pena de vuit anys de presó, i de ressaltar que hauria provocat «un greu dany de salut a dins de la presó», la Fiscalia també demana per a l'acusat una multa de 2.200 euros i el pagament de les costes processals.

La vista oral del cas tindrà lloc el proper 9 de gener a l'Audiència Provincial de Barcelona i, a part de l'acusat, seran citats a declarar els funcionaris de l'escorcoll.