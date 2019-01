El cost de rescats per negligències greus a la regió central suma més de cinc mil euros

Bombers ha obligat a pagar el cost de tres rescats, a la Catalunya Central, a persones que havien comès negligències greus o havien alertat falsament d'incidències que mai no es van produir. El cost total de tots aquests operatius suma 5.416 euros. A part, el cos de salvament està estudiant si la recerca d'un boletaire que va tenir lloc el 28 de novembre a Mura també és, finalment, una negligència. Tots els indicis ho indiquen i no era la primera vegada que l'individu avisava els Bombers per un cas similar.

Si finalment Bombers conclou que l'operatiu de Mura es va posar en marxa innecessàriament, o per un cas totalment evitable, aquest seria el més costós a la regió central que hauria de sufragar un alertador. La posada en marxa de l'helicòpter dels GRAE i la tasca dels bombers que van participar en la recerca del boletaire perdut va suposar un cost de 4.983,01 euros. Des de l'any 2011, el cos de salvament ha obligat a pagar nou rescats a tot Catalunya i el còmput de les despeses és de 18.390 euros.

Les fonts consultades del cos de Bombers deixen clar que són nou casos, en vuit anys, flagrants i que no deixen marge de dubte que es va cometre una negligència greu o que van avisar d'una falsa incidència. En aquest sentit, i pel que fa a la regió central, destaquen el veí de Berga que, fa poc més de dos anys, va trucar als Bombers per informar que no podia entrar al seu habitatge i que s'havia deixat el foc de la cuina encès. En arribar, van comprovar que l'avís era fals i que simplement l'home no podia accedir a casa seva. Tot i això, Bombers va enviar els recursos necessaris per apagar un possible incendi de domicili. Aquest veí de la capital berguedana va haver de pagar 142 euros. A la regió central, també hi ha hagut casos de negligències a Masella i a Montserrat.

Són dades que, segons Bombers, han de fer reflexionar la ciutadania del cost que suposa el desplegament d'un equip de salvament. En aquest sentit, apunten que, malgrat que la percepció de perill és diferent en cada individu, mai desatenen un avís i el cos de Bombers sempre posa en marxa un operatiu de rescat quan rep una alerta. Però també volen deixar clar que són recursos que no s'han de malbaratar en casos totalment injustificats. A part dels nou casos en què Bombers ha obligat a pagar els alertadors –i el que s'està estudiant a Mura–, en els últims anys hi ha hagut altres incidències dubtoses.

El cost de la participació d'un vehicle de Bombers en una operació de rescat és de 41,35 euros cada hora, i el d'un helicòpter, 3.120 euros per cada seixanta minuts que està de servei. La despesa d'un bomber en un rescat és de 41,35 euros cada hora, segons els barems estipulats per la Generalitat el 2018.

Bombers obliga a pagar els rescats de casos molts clars de negligència i falsos avisos des de l'any 2009. A l'abril, el cos va activar innecessàriament els dispositius de salvament en rebre l'alerta d'un home que s'havia inventat que la seva dona s'estava ofegant al riu a Torres de Segre, al Segrià. L'home encara no ha abonat la quantitat, però el cost del rescat és de 9.866,51 euros.