Crema una campana de la cuina en un pis a Martorell

Una campana extractora es va incendiar aquest diumenge al vespre en un pis a Martorell, al número 100 del carrer Montserrat. Segons fonts dels Bombers de la Generalitat, que van rebre l'avís a 2/4 de 9, quan van arribar al lloc dels fets els veïns ja havien pogut apagar el foc amb un extintor. Hi van anar dues dotacions, que van revisar la zona afectada i van marxar. No hi va haver ferits.