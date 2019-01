Detingut per agredir un cambrer trencant-li una copa al cap, en un bar de Manresa

Bar on van tenir lloc els fets, al carrer Vilanova

Bar on van tenir lloc els fets, al carrer Vilanova Arxiu | Z. S. X.

La Policia Local de Manresa va detenir aquest dissabte a la matinada un veí de la ciutat de 35 anys acusat d'haver agredit un cambrer trencant-li una copa al cap.

Els fets, segons ha informat el cos policial, van tenir lloc al bar El Mesón del carrer Vilanova. Cap a les 01.10 hores, els agents van rebre una trucada que informava d'una possible baralla a l'interior de l'establiment.

En arribar les patrulles, els agents van localitzar un grup de persones a l'exterior de l'establiment, entre les quals hi havia el preusmpte agressor, que no portava samarreta i que tenia les mans tacades de sang.

Entrevistats amb el personal del local i amb altres testimonis, els agents van ser informats que l'home sense samarreta s'havia barallat amb un cambrer i li havia trencat una copa al cap.

El cambrer, una cop assistit pel SEM, va corroborar els fets i va expressar el seu desig de presentar denúncia, per la qual cosa la patrulla, una vegada identificat i escorcollat, va detenir el presumpte autor, per un delicte de lesions.



Una altra detenció la mateixa nit, per agredir un agent

No va ser l'única detenció a Manresa d'aquella nit. Cap a les 03.35 hores de la matinada, la Policia Local va detenir al carrer de Sant Josep un veí de Sant Fruitós de Bages, de 31 anys, per un delicte d'atemptat als agents a l'autoritat.

Segons les mateixes fonts, els agents van rebre una trucada que informava que un individu estava perseguint un grup de joves, al mateix temps que els increpava, insultava i amenaçava, i que es trobaven a la cruïlla dels carrers Súria i Sant Josep.

En arribar les patrulles, van parlar amb totes dues parts per intentar calmar els ànims. En no voler presentar cap denúncia, una cop identificats, van convidar-los a abandonar el lloc.

La persona en qüestió, però, enlloc de marxar i rebaixar la tensió, va insultar els agents i es va començar a posar al mig de la calçada, tot aturant els vehicles que circulaven; per la qual cosa va ser informat que seria denunciat per la llei de segureta ciutadana, per manca de respecte als agents de la l'autoritat.

Quan els agents es disposaven a marxar i ja es trobaven dins del vehicle patrulla, l'individu va obrir sobtadament la porta del conductor, i va luxar la mà de l'agent ocasionant-li lesions, raó per la qual va ser immediatament reduït i detingut.