Set ferits en un accident a la C-55, a Manresa

Set persones van resultar ferides en un accident múltiple que va tenir lloc a la carretera C-55, a Manresa, ahir a la nit. S'hi van veure implicats fins a quatre vehicles. Segons han informat els Bombers de la Generalitat, que van rebre l'avís a les 23.13 hores, no hi va haver cap ferit de gravetat. Els set afectats van patir lesions lleus. La topada es va produir al quilòmetre 30 de la C-55 en sentit nord, al punt on la via enllaça amb la C-16c, cap a Sant Fruitós de Bages.